13.11.2020, 09:02
ВИДЕО | Путешествие в прошлое: снежная зима и жаркое лето в Таллинне 1938 года
Дух захватывает, когда смотришь старые кадры. Вот Старый город — он почти совсем не изменился, а вот какой-то мужчина катается на лыжах в Кадриорге. Так много деревьев в центре, так много деревянных домов и нет даже намека на небоскребы. Благодаря кинооператорам можно посмотреть, как выглядел наш Таллинн в далеком 1938 году!
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