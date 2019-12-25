ВИДЕО | Российские СМИ: Таллинн пытается вернуть туристов из Санкт-Петербурга. Даже памятник Довлатову установят для этого(28)
На канале NTV вышел видео-сюжет про туристические возможности Таллинна. По мнению журналистов, сегодня эстонская столица не похожа на очаг туризма советских времен, куда ехали по дешевым путевкам. Что делается сегодня для привлечения россиян в Таллинн, про красоты Старого города, новую экспозицию Морского музея в башне Толстая Маргарита и довлатовские места — в видео NTV.
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