25.12.2019, 12:02

ВИДЕО | Российские СМИ: Таллинн пытается вернуть туристов из Санкт-Петербурга. Даже памятник Довлатову установят для этого

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ВИДЕО | Российские СМИ: Таллинн пытается вернуть туристов из Санкт-Петербурга. Даже памятник Довлатову установят для этого
Foto: Ilmar Saabas

На канале NTV вышел видео-сюжет про туристические возможности Таллинна. По мнению журналистов, сегодня эстонская столица не похожа на очаг туризма советских времен, куда ехали по дешевым путевкам. Что делается сегодня для привлечения россиян в Таллинн, про красоты Старого города, новую экспозицию Морского музея в башне Толстая Маргарита и довлатовские места — в видео NTV.

“Таллинн намерен вернуть себе туристов из Петербурга. Соседняя Эстония традиционно входит в пятерку самых популярных городов для новогодних поездок среди жителей Северной столицы. Это недалеко, красиво, а языковой барьер практически отсутствует. Однако сейчас поток российских путешественников значительно сократился. Сейчас власти Таллинна делают все для того, чтобы приезжающим россиянам было вкусно, интересно и хотелось перечитать Сергея Довлатова”, — сообщает телеканал.

Полностью видео смотрите ЗДЕСЬ.

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