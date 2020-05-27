ВИДЕО | С днем рождения, Санкт-Петербург! 35 интересных фактов о городе на Неве

1. В прошлом он носил названия “Петроград” и “Ленинград”.

2. Вопреки распространенному мнению, Санкт-Петербург был назван не в честь его основателя, Петра I, а в честь его покровителя — Святого Петра.



3. По численности населения он примерно в 2,5 раза уступает Москве.

4. Тем не менее, в Санкт-Петербурге живет примерно столько же людей, сколько во всей Дании.

5. До революции Ботанический сад на Аптекарском острове использовался для выращивания целебных трав, обеспечивавших нужды местных врачей.

6. В Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Чтобы осмотреть их все, затрачивая лишь по минуте на каждый, потребуется около 8 лет непрерывного осмотра.



7. Знаменитая Александровская колонна на Дворцовой площади, возведенная в честь победы над Наполеоном, при высоте в 47,5 метров весит 700 тонн.



8. Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор по величине занимает первое место в России и четвертое во всем мире. На позолоту его куполов ушло около 100 кг золота.

9. Рядом с городом расположен не менее знаменитый Петергоф. Местный ансамбль из 173 фонтанов признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.

10. Метрополитен Санкт-Петербурга — самый глубокий в мире. Средняя глубина залегания составляет около 80 метров под поверхностью земли. Здесь же находится самый длинный эскалатор — целых 150 метров, или 729 ступеней. (Но при этом самая глубокая в мире станция метро (120 метров под землей) расположена в Пхеньяне, столице Северной Кореи).