ВИДЕО | С днем рождения, Санкт-Петербург! 35 интересных фактов о городе на Неве(1)
27 мая 1703 года Петром I был основан один из самых красивых городов мира.
27 мая 1703 года Петром I был основан один из самых красивых городов мира.
1. В прошлом он носил названия “Петроград” и “Ленинград”.
2. Вопреки распространенному мнению, Санкт-Петербург был назван не в честь его основателя, Петра I, а в честь его покровителя — Святого Петра.
3. По численности населения он примерно в 2,5 раза уступает Москве.
4. Тем не менее, в Санкт-Петербурге живет примерно столько же людей, сколько во всей Дании.
5. До революции Ботанический сад на Аптекарском острове использовался для выращивания целебных трав, обеспечивавших нужды местных врачей.
6. В Эрмитаже хранится около 3 миллионов экспонатов. Чтобы осмотреть их все, затрачивая лишь по минуте на каждый, потребуется около 8 лет непрерывного осмотра.
7. Знаменитая Александровская колонна на Дворцовой площади, возведенная в честь победы над Наполеоном, при высоте в 47,5 метров весит 700 тонн.
8. Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор по величине занимает первое место в России и четвертое во всем мире. На позолоту его куполов ушло около 100 кг золота.
9. Рядом с городом расположен не менее знаменитый Петергоф. Местный ансамбль из 173 фонтанов признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.
10. Метрополитен Санкт-Петербурга — самый глубокий в мире. Средняя глубина залегания составляет около 80 метров под поверхностью земли. Здесь же находится самый длинный эскалатор — целых 150 метров, или 729 ступеней. (Но при этом самая глубокая в мире станция метро (120 метров под землей) расположена в Пхеньяне, столице Северной Кореи).
11. Тут больше трамваев, чем в любом другом городе мира. Общая протяженность трамвайных путей превышает 600 километров.
12. Около 10% от общей площади Санкт-Петербурга приходится на водоемы — реки, пруды и озера.
13. В одном из Петербургских музеев хранится самый крупный в мире цельный кусок малахита, весом более 1,5 тонн.
14. До основания города на этой территории располагалось около 40 мелких поселений.
15. На протяжении всей первой половины 19-го века на улицах Санкт-Петербурга было запрещено курить. Запрет был обусловлен тем, что большинство домов было построено из дерева, и пожары были нередки.
16. В США 15 городов носят название “Санкт-Петербург”.
17. В честь северной столицы назван открытый в 1968 году планетоид. Правда, он называется “Ленинград” — небесное тело, в отличие от города, переименовывать не стали.
18. Ежедневно по Невскому проспекту проходит около 2 миллионов человек.
19. Эрмитаж, насчитывающий 350 залов, является крупнейшим музеем мира.
20. Первый в Санкт-Петербурге книжный магазин начал работать ещё в 1714 году. Тогда же открылось и первое почтовое отделение.
21. Некоторые улицы тут находятся на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны. Например, Лиговский проспект и улица Циолковского.
22. По Санкт-Петербургу протекает 93 реки и канала, общей протяжённостью около 300 километров.
23. А еще в северной столице около 800 мостов.
24. Петербург входит в 20 самых посещаемых туристами городов мира.
25. В городе около 700 отелей и гостиниц.
26. Города-побратимы у Санкт-Петербурга есть на всех континентах. Кроме Антарктиды, разумеется.
27. Единственная на весь город скульптура льва находится на одном из фронтонов колоннады Исаакиевского собора. Она невелика, и находится на 30-метровой высоте, так что разглядеть ее непросто.
28. Памятник Николаю I, восседающему на коне, находится на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Он уникален тем, что это единственный в мире монумент, имеющий всего две точки опоры.
29. Из-за огромного количества тепла, выделяемого городом и его жителями, зимой тут на 8-10 градусов теплее, чем за пределами городской черты.
30. Знаменитые мосты Санкт-Петербурга разводятся и сводятся дважды за ночь.
31. Улица Репина шириной всего в 6 метров — самая узкая в городе.
32. Самая короткая улица — Кокушкин переулок. Он всего 30 метров в длину.
33. Фасады Михайловского замка разные, 4 стороны — 4 стиля. Это было сделано намеренно, чтобы подчеркнуть архитектурное разнообразие города.
34. До 1900 года Суворовский проспект носил название Слоновая улица. Тут действительно содержались слоны, подаренные императору персидским шахом.
35. Первый асфальт на улицах Санкт-Петербурга появился в далёком 1839 году.
Источник: 100фактов.рф
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