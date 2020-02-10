ВИДЕО | Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон на 1,5 часа быстрее из-за урагана. Но посадки были жесткими

Ветер так раскачал самолет, что он при посадке сильно ударился левым шасси о взлетно-посадочную полосу и затем несколько раз подпрыгнул. Экипаж принял решение о немедленном взлете и уходе на второй круг. Воздушное судно благополучно приземлилось со второй попытки, передает BBC.
Несколько жестких посадок лайнеры совершили в аэропорту Бирмингема.
Из-за урагана в амстердамском аэропорту Схипхол были отменены 240 входящих и исходящих рейсов. Власти Бельгии отменили 60 рейсов в Брюссель и из Брюсселя. 120 рейсов отменили в аэропорту Дюссельдорфа в Германии. Проблемы с графиком воздушного движения также наблюдались в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне и Ганновере.
Ураган "Киара" оставил в Великобритании без света около 150 тысяч домов. В стране отменяются авиарейсы, поезда и паромы. Закрыты некоторые участки дорог. Спасателям пришлось вызволять водителей из затопленных автомобилей и машин, на которые упали деревья. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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