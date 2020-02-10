ВИДЕО | Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон на 1,5 часа быстрее из-за урагана. Но посадки были жесткими

К примеру, Boeing 747-436 авиакомпании British Airways пролетел 5600 км из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут вместо стандартных 6 часов 13 минут. Рейс BA112 приземлился в Хитроу на 102 минуты раньше. Из-за сильного ветра лайнер разогнался в полете до рекордных 1327 км/ч, сообщает Stormnews. Что касается сверхзвуковых самолетов Concorde, то они долетали из Нью-Йорка в Лондон быстрее, чем за три часа.

Побила рекорд скорости и нидерландская авиакомпания KLM, чей Boeing 747, пролетая над Ньюфаундлендом, благодаря попутному ветру превысил скорость в 1300 км/ч, пишет RTL Nieuws. Для сравнения: обычно самолет летит со скоростью 900-1000 км/ч. В итоге перелет из Нью-Йорка в Амстердам занял 5,5 часов вместо 7 часов.

А вот рейсы, летевшие из Европы в США, наоборот летели на полтора часа дольше.

Strong winds brought to the UK by #StormCiara forced a plane to abort its landing seconds after touching down at Heathrow Airport.



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Из-за урагана "Киара" возникли накануне сложности и с посадкой самолетов в европейских аэропортах. В частности, в лондонском Хитроу не смог сесть Boeing авиакомпании British Airways рейсом из Абуджи (Нигерия).