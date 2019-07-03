ВИДЕО | Туристы в панике: в Италии проснулся вулкан. Сообщается о погибшем

Как отмечается, после нескольких взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.

Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.

Причем, как подчеркивается, на этом острове отдыхали туристы. В ходе извержения они запаниковали и бросились в море.

Точной информации о пострадавших нет. По некоторым сведениям, один турист погиб. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. Об их национальности пока ничего неизвестно.