ВИДЕО | Туристы в панике: в Италии проснулся вулкан. Сообщается о погибшем

К северу от Сицилии на острове Стромболи проснулся вулкан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Как отмечается, после нескольких взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.
Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.
Причем, как подчеркивается, на этом острове отдыхали туристы. В ходе извержения они запаниковали и бросились в море.
Точной информации о пострадавших нет. По некоторым сведениям, один турист погиб. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. Об их национальности пока ничего неизвестно.
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