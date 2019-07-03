03.07.2019, 21:50

ВИДЕО | Туристы в панике: в Италии проснулся вулкан. Сообщается о погибшем

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РИА "Новости"
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К северу от Сицилии на острове Стромболи проснулся вулкан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Как отмечается, после нескольких взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.

Очевидцы отметили, что по его склону начали стекать два потока лавы, а падающий пепел стал причиной нескольких возгораний.

Причем, как подчеркивается, на этом острове отдыхали туристы. В ходе извержения они запаниковали и бросились в море.

Точной информации о пострадавших нет. По некоторым сведениям, один турист погиб. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. Об их национальности пока ничего неизвестно.

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