11.01.2020, 10:00
ВИДЕО: В Австралии усыпляют кенгуру, пострадавших от пожаров. Говорят, что это гуманно(5)
Не все австралийские животные, выжившие при лесных пожарах, могут быть спасены. Кенгуру порой получают повреждения, которые обрекают их на медленную смерть. Потому волонтеры считают более гуманным усыпить их. Об этом говорит активистка Wildlife Information Rescue Education Service (WIRES)(Служба информации и образования по спасению дикой природы).
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