ВИДЕО | В Дубае заработал крупнейший в мире фонтан

Фонтан занимает территорию в 1335 кв. метров и выбрасывает воду на высоту 105 метров. Сооружение украшает более 3000 LED-ламп. Каждые полчаса разыгрывается представление воды и света.

Фонтан был построен с максимальным соблюдением экологических норм, для его работы используется неочищенная морская вода.