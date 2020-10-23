23.10.2020, 11:30

ВИДЕО | В Дубае заработал крупнейший в мире фонтан


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В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае – торжественно открылся самый большой в мире фонтан, сообщает rus.err.ee.

Фонтан занимает территорию в 1335 кв. метров и выбрасывает воду на высоту 105 метров. Сооружение украшает более 3000 LED-ламп. Каждые полчаса разыгрывается представление воды и света.

Фонтан был построен с максимальным соблюдением экологических норм, для его работы используется неочищенная морская вода.

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