ВИДЕО | В Дубае заработал крупнейший в мире фонтан
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае – торжественно открылся самый большой в мире фонтан, сообщает rus.err.ee.
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае – торжественно открылся самый большой в мире фонтан, сообщает rus.err.ee.
Фонтан занимает территорию в 1335 кв. метров и выбрасывает воду на высоту 105 метров. Сооружение украшает более 3000 LED-ламп. Каждые полчаса разыгрывается представление воды и света.
Фонтан был построен с максимальным соблюдением экологических норм, для его работы используется неочищенная морская вода.
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