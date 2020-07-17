ВИДЕО | В Греции из древнего корабля сделали подводный музей

Затонувший в 500 году до н.э корабль стал подводным музеем. Новое развлечение открылось в Греции.

Судно потерпело крушение недалеко от небольшого острова Перистера. Впервые его обломки нашли в 1990-х годах. Тогда один из рыбаков увидел, что к соседнему острову Алонисос прибились старые винные бутылки. Когда дайверы исследовали морское дно, они обнаружили обломки огромного корабля длиной около 25 м. Корпус судна практически полностью сгнил, на дне осталась часть груза, который перевозился на корабле, — 4000 бутылок с вином.

Обнаружение этого судна изменило представление историков о судостроении в древнем мире. Ранее считалось, что первыми в этом деле были римляне, но их примерно на 400 лет опередили греки.

Во время экскурсии туристам предложат спуститься на глубину около 28 м и исследовать место кораблекрушения. Подводный музей будет работать с 3 августа по 2 октября и возобновит работу с началом туристического сезона в 2021 году.