ВИДЕО | В Италии турист "нечаянно" повредил скульптуру XIX века, пытаясь сделать эффектную фотографию
Имя путешественника не разглашается, но его сняли камеры.
Имя путешественника не разглашается, но его сняли камеры.
В музее итальянского Поссаньо произошло ЧП. Турист навалился на гипсовую скульптуру XIX века и отломил ей пальцы. Потерпевшей оказалась “Победоносная Венера”, или “Полина Бонапарт в образе победоносной Венеры”, скульптора Антонио Кановы, пишет Daily Mail.
Полиция сообщила, что нарушителя уже опознали — им оказался 50-летний турист из Австрии. Его имя пока не разглашается. Известно, что он приехал в составе туристической группы. Мужчина отстал от нее, чтобы сделать селфи со скульптурой. По всей видимости, он так сильно навалился на экспонат, что наиболее хрупкие части треснули и отвалились.
Идентифицировать мужчину помогли новые требования, предъявляемые туристам из-за коронавируса: теперь каждый посетитель должен оставлять свои контактные данные при посещении музея.
Сообщается также, что полиция уже связалась с туристом и он признал, что поступил глупо.
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