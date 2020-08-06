ВИДЕО | В Италии турист "нечаянно" повредил скульптуру XIX века, пытаясь сделать эффектную фотографию

В музее итальянского Поссаньо произошло ЧП. Турист навалился на гипсовую скульптуру XIX века и отломил ей пальцы. Потерпевшей оказалась “Победоносная Венера”, или “Полина Бонапарт в образе победоносной Венеры”, скульптора Антонио Кановы, пишет Daily Mail.

Полиция сообщила, что нарушителя уже опознали — им оказался 50-летний турист из Австрии. Его имя пока не разглашается. Известно, что он приехал в составе туристической группы. Мужчина отстал от нее, чтобы сделать селфи со скульптурой. По всей видимости, он так сильно навалился на экспонат, что наиболее хрупкие части треснули и отвалились.

Идентифицировать мужчину помогли новые требования, предъявляемые туристам из-за коронавируса: теперь каждый посетитель должен оставлять свои контактные данные при посещении музея.

Сообщается также, что полиция уже связалась с туристом и он признал, что поступил глупо.