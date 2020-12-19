ВИДЕО | В Канаде спасают оленя, живущего со стрелой в голове
Охотники считают, что стрелу нельзя вытаскивать.
Охотники считают, что стрелу нельзя вытаскивать.
В лесах Северного Онтарио в Канаде живет белохвостый олень, которого местные жители прозвали Морковка. Из его головы торчит стрела. Внимание к необычной судьбе животного привлекла фотограф дикой природы из города Кенора Ли-Энн Карвер.
Как сообщает The Guardian, Морковка осиротел еще в детстве, три года назад. Каждый зиму в поисках еды он приходил на задний двор дома Карверов.
Со слов фотографа, обычно олень бывает нежным и ласковым. Но на прошлой неделе они с мужем увидели, что животное ранено. Из головы Морковки торчала черная стрела с ярко-зеленым оперением. Несмотря на шокирующую травму, олень выглядел спокойным. Когда он подошел к Ли-Энн, чтобы понюхать ее руку, она не увидела ни крови, ни следов инфекции.
Местные власти пообещали, что не будут усыплять раненого оленя, но егеря и охотники посоветовали не вытаскивать стрелу, поскольку она, вероятно, предотвращает кровотечение. Если ее извлечь, рана может открыться, что вызовет инфекцию.
В среду днем полицейские и сотрудники министерства природных ресурсов провинции прибыли в дом Карверов, надеясь хотя бы обрезать стрелу. После многочисленных попыток оленя удалось усыпить и отрубить верхнюю половину древка. Ли-Энн Карвер надеется, что оленю из-за этого не станет хуже. Она завела страницу в Facebook под названием Carrot the Magic Deer и теперь получает поддержку со всего мира.
Четыре года назад в городе Кенора было принято постановление, разрешающее жителям стрелять в оленей из лука в пределах города.
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