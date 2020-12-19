19.12.2020, 13:05

ВИДЕО | В Канаде спасают оленя, живущего со стрелой в голове


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Охотники считают, что стрелу нельзя вытаскивать.

В лесах Северного Онтарио в Канаде живет белохвостый олень, которого местные жители прозвали Морковка. Из его головы торчит стрела. Внимание к необычной судьбе животного привлекла фотограф дикой природы из города Кенора Ли-Энн Карвер.

Как сообщает The Guardian, Морковка осиротел еще в детстве, три года назад. Каждый зиму в поисках еды он приходил на задний двор дома Карверов.

Со слов фотографа, обычно олень бывает нежным и ласковым. Но на прошлой неделе они с мужем увидели, что животное ранено. Из головы Морковки торчала черная стрела с ярко-зеленым оперением. Несмотря на шокирующую травму, олень выглядел спокойным. Когда он подошел к Ли-Энн, чтобы понюхать ее руку, она не увидела ни крови, ни следов инфекции.

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Местные власти пообещали, что не будут усыплять раненого оленя, но егеря и охотники посоветовали не вытаскивать стрелу, поскольку она, вероятно, предотвращает кровотечение. Если ее извлечь, рана может открыться, что вызовет инфекцию.

В среду днем полицейские и сотрудники министерства природных ресурсов провинции прибыли в дом Карверов, надеясь хотя бы обрезать стрелу. После многочисленных попыток оленя удалось усыпить и отрубить верхнюю половину древка. Ли-Энн Карвер надеется, что оленю из-за этого не станет хуже. Она завела страницу в Facebook под названием Carrot the Magic Deer и теперь получает поддержку со всего мира.

Четыре года назад в городе Кенора было принято постановление, разрешающее жителям стрелять в оленей из лука в пределах города.

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