ВИДЕО | В Канаде спасают оленя, живущего со стрелой в голове

В лесах Северного Онтарио в Канаде живет белохвостый олень, которого местные жители прозвали Морковка. Из его головы торчит стрела. Внимание к необычной судьбе животного привлекла фотограф дикой природы из города Кенора Ли-Энн Карвер.

Как сообщает The Guardian, Морковка осиротел еще в детстве, три года назад. Каждый зиму в поисках еды он приходил на задний двор дома Карверов.

Carrot the deer found in Ontario with arrow sticking out of his head https://t.co/2W87L2EnGV — The Guardian (@guardian) December 17, 2020

Со слов фотографа, обычно олень бывает нежным и ласковым. Но на прошлой неделе они с мужем увидели, что животное ранено. Из головы Морковки торчала черная стрела с ярко-зеленым оперением. Несмотря на шокирующую травму, олень выглядел спокойным. Когда он подошел к Ли-Энн, чтобы понюхать ее руку, она не увидела ни крови, ни следов инфекции.

Местные власти пообещали, что не будут усыплять раненого оленя, но егеря и охотники посоветовали не вытаскивать стрелу, поскольку она, вероятно, предотвращает кровотечение. Если ее извлечь, рана может открыться, что вызовет инфекцию.