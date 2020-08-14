ВИДЕО | В Латвии создали необычную карту, по которой можно ходить

Вообще-то Lūšu Drava принимает у себя гостей еще с весны прошлого года – они предлагают гостям уроки пчеловодства, мастер-классы по изготовлению восковых свечей и поле для диск-гольфа. Во время урока хозяева рассказывают о профессии пчеловода, рассматривают инструменты, знакомят с жизненным циклом пчел и т.д. Желающие также могут попробовать разные виды меда и купить самый понравившийся.

Для более активного отдыха предлагается отправиться на поле для диск-гольфа с девятью корзинами. Основная идея игры – пройти трассу, потратив как можно меньшее количество бросков диска или летающей тарелки (каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска). Для новичков это – приятная прогулка по лесу, совмещенная с интересной игрой.

Однако в этом году на хуторе появился еще один интересный проект – большая карта Латвии прямо на лугу. Как возникла идея? "У нашей семьи есть два больших луга, которые не используются для сельского хозяйства. Мы долго думали, к чему можно приспособить эту землю и однажды пришла идея создать большую карту Латвии. Теперь, когда есть карта, у нас появились идеи по ориентированию – таким образом, мы можем научить детей географии Латвии. Ширина контура Латвии, созданного на лугу, составляет чуть менее 200 метров, а периметр – 600 метров, – рассказал владелец Янис Лусис. – Между прочим, относительно частей света контур Латвии расположен точно так же, как и наша страна на земном шаре. Так что теперь нам нужно просто подождать, пока однажды Google Maps снова сфотографирует наш участок земли через спутники, и наша маленькая Латвия будет видна виртуально".