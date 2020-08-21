ВИДЕО | В Норвегии построили ступенчатый мост через ущелье

В Норвегии закончили строительство ступенчатого моста, который соединяет склоны ущелья, пишет Daily Mail.

Длина конструкции — 47 м, разница высот между склонами составляет около 16 м. Мост состоит из 99 ступенек, с него открывается вид на водопад Верингсфоссен, потоки которого стекают с плато в долину. Высота водопада — 182 м, а высота свободного падения воды — 145 м. Ранее наблюдать за Верингсфоссеном можно было только с одного из склонов ущелья.

“На форму моста повлияли несколько условий. Так, конструкция должна быть безопасной и прочной, мост должен соединяться со старой исторической дорогой и ландшафтом и, конечно, подчеркивать особенности местности”, — рассказал архитектор проекта Карл-Вигго Хелмебак.

Работы по проекту начались в 2018 году: на склонах построили смотровые площадки, парковку для посетителей, от ближайшего отеля к будущему мосту проложили дорожки,. В 2021 году количество дорожек и благоустроенных обзорных точек планируют увеличить. Для посетителей мост откроется сегодня, 21 августа.