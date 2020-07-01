ВИДЕО | В Швеции эко-защитники преградили путь самолету Nordica

Экипаж самолета Nordica, выполняющей по заказу авиакомпании SAS внутренние рейсы на территории Швеции, попал в непредвиденную ситуацию. Вылет из Энгельхольма в Стокгольм был отложен на 90 минут, так как местные активисты преградили путь самолета, цепляясь за фюзеляж воздушного судна, пишет Ärileht.
В понедельник, 29 июня, рейс авиакомпании SAS по маршруту Энгельхольм — Стокгольм был задержан на 1.5 часа, так как непосредственно перед вылетом на взлетной полосе появились местные активисты с плакатами “Спасти мир или лететь”. Одна из активисток даже пыталась приклеить себя специальными средствами к фюзеляжу самолета.
Regional Jet, являющийся дочерней компанией Nordica, заключил контракт с SAS на выполнение внутренних рейсов по различным маршрутам на территории Швеции и других скандинавских стран. Поэтому во время инцидента на взлетной полосе и был двухмоторный турбовинтовой самолет ATR, раскрашенный в цвета эстонского национального авиаперевозчика Nordica.
Похожая акция прошла вчера в аэропорту Гётеборга. На этот раз один из активистов, купивший билет на рейс в Стокгольм, зашел на борт самолета, но отказывался сесть в кресло. Рейс был задержан почти на час. В авиакомпании SAS подтвердили, что они сообщили об обоих случаях в полицию, выяснением всех обстоятельств занимаются компетентные органы.
Оба протеста провели активисты движения Extinction Rebellion, требующие от правительств разных стран объявить “климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию” и незамедлительно ее решить. Участники движения активно выступают против того, что государства поддерживают авиакомпании деньгами налогоплательщиков.
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