ВИДЕО | В Великобритании открыли парк отдыха для ежей. Это восхитительно!

На северо-западе Англии, на территории национального парка Лейк-Дистрикт, появилась необычная зона отдыха, где есть все необходимое для… зимовки ежей! Это кажется смешным и неправдоподобным, но в этом крошечном парке установлены специальные миниатюрные домики, где любой ежик может в тишине и спокойствии переждать суровую зиму. Чтобы животным было комфортно, устроители парка продумали каждую деталь: домики построены с двойным остеклением для сохранения тепла, рядом есть мини-палисадники, свои фонарные столбы, маленькие ворота, качели и всевозможные украшения. Все как в настоящем парке отдыха!

Цель создания такого неординарного парка — организовать для ежей безопасное место зимней спячки, так как популяция этих животных в Великобритании постоянно уменьшается. С каждым годом из становится так мало, что местные власти внесли ежей в список исчезающих видов, которые находятся под охраной государства.