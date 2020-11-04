ВИДЕО | В Великобритании открыли парк отдыха для ежей. Это восхитительно!
На туманном Альбионе открыли необычный парк для ежей, которые ищут место для зимней спячки, пишет The Mirror.
На туманном Альбионе открыли необычный парк для ежей, которые ищут место для зимней спячки, пишет The Mirror.
На северо-западе Англии, на территории национального парка Лейк-Дистрикт, появилась необычная зона отдыха, где есть все необходимое для… зимовки ежей! Это кажется смешным и неправдоподобным, но в этом крошечном парке установлены специальные миниатюрные домики, где любой ежик может в тишине и спокойствии переждать суровую зиму. Чтобы животным было комфортно, устроители парка продумали каждую деталь: домики построены с двойным остеклением для сохранения тепла, рядом есть мини-палисадники, свои фонарные столбы, маленькие ворота, качели и всевозможные украшения. Все как в настоящем парке отдыха!
Цель создания такого неординарного парка — организовать для ежей безопасное место зимней спячки, так как популяция этих животных в Великобритании постоянно уменьшается. С каждым годом из становится так мало, что местные власти внесли ежей в список исчезающих видов, которые находятся под охраной государства.
К сожалению, во время зимней спячки ежи сталкиваются с огромным количеством опасностей: становятся добычей хищников, рыщущих в поисках еды, или выбирают опасные места зимовки — например, вблизи костра. Сотрудники же парка обещают, что они будут следить за отдыхам ежей и постараются сделать все возможное, чтобы им понравилось в новом зимнем доме.
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