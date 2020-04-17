ВИДЕО | Весна в Киеве: мощная пыльная буря и дым от пожаров в Чернобыле

“Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер”, — говорится в сообщении МВД Украины в социальной сети Facebook.

Власти призвали всех горожан оставаться дома, а тех, кто оказался на улице, не подходить близко к деревьям и не оставлять возле них машины, сообщает RBC.ua.

Многие пользователи социальных сетей отметили, что необычное природное явление происходит на фоне пожара в чернобыльской зоне и пандемии коронавируса.