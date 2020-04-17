ВИДЕО | Весна в Киеве: мощная пыльная буря и дым от пожаров в Чернобыле

Сильные порывы ветра спровоцировали в Киеве небывалую песчаную бурю, которая вчера вечером обрушилась на город. Низкая видимость на дорогах, ураганный ветер, а также дым от пожаров в Чернобыльской зоне мгновенно изменили весенний облик украинской столицы.
“Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер”, — говорится в сообщении МВД Украины в социальной сети Facebook.
Власти призвали всех горожан оставаться дома, а тех, кто оказался на улице, не подходить близко к деревьям и не оставлять возле них машины, сообщает RBC.ua.
Многие пользователи социальных сетей отметили, что необычное природное явление происходит на фоне пожара в чернобыльской зоне и пандемии коронавируса.
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