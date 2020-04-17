ВИДЕО | Весна в Киеве: мощная пыльная буря и дым от пожаров в Чернобыле
Сильные порывы ветра спровоцировали в Киеве небывалую песчаную бурю, которая вчера вечером обрушилась на город. Низкая видимость на дорогах, ураганный ветер, а также дым от пожаров в Чернобыльской зоне мгновенно изменили весенний облик украинской столицы.
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