ВИДЕО | Волшебная страна света с высоты птичьего полета: смотрите, как преобразилось Певческое поле в Таллинне

На данный момент фестиваль посетило уже более 20 000 человек. Волшебная страна света удивляет посетителей своими размерами, обилием и разнообразием сияющих шелковых скульптур: было создано более 30 огромных световых скульптур из нескольких миллионов лампочек и тысяч метров шелка.

Время работы фестиваля: каждый четверг, пятница, суббота и воскресенье (с 16:00 до 22:00). Фестиваль также открыт в рождественские праздники - 24, 25, 26 и 27 декабря.

Информация и билеты - www.valgusfestival.eu/ru