17.12.2020, 12:30
ВИДЕО | Волшебная страна света с высоты птичьего полета: смотрите, как преобразилось Певческое поле в Таллинне(2)
Фестиваль света проходит в Таллинне с 4 декабря 2020 по 10 января 2021.
Фестиваль света проходит в Таллинне с 4 декабря 2020 по 10 января 2021.
На данный момент фестиваль посетило уже более 20 000 человек. Волшебная страна света удивляет посетителей своими размерами, обилием и разнообразием сияющих шелковых скульптур: было создано более 30 огромных световых скульптур из нескольких миллионов лампочек и тысяч метров шелка.
Время работы фестиваля: каждый четверг, пятница, суббота и воскресенье (с 16:00 до 22:00). Фестиваль также открыт в рождественские праздники - 24, 25, 26 и 27 декабря.
Информация и билеты - www.valgusfestival.eu/ru
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