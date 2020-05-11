11.05.2020, 16:22

ВИДЕО | Возможность поехать на отдых дальше Латвии и Литвы появится только в конце лета


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Вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Волмер рассказал, что о туристических поездках речи пока не идет, так как в первую очередь важно восстановить движение трудовой миграции, пишет Kasulik.

Как известно, вскоре жители Эстонии смогут вновь свободно пересекать границы Латвии и Литвы. В связи с этим многие думают, что снятие ограничений на передвижение по Прибалтике означает и скорое открытие всех границ европейских стран. Сможем ли мы этим летом беспрепятственно уехать на отдых в другую страну?

По словам Мярта Волмера, открытие границ в Европе будет проходить по финскому сценарию: сначала разрешат трудовую миграцию, затем — оказание всевозможных услуг, следующим шагом, может быть, станет проведение бизнес-встреч. “Я представляю, как сложно будет на границе доказать, что я еду по делам, а не ради встречи с другом в ресторане. Но все меры будут приняты постепенно”, — сказал он. “В какой-то момент границы откроют и для туристических поездок. Но это случится только тогда, когда первые этапы будут в действии, и станет понятно, влияет ли это как-то на ситуацию или нет”, — добавил Мярт Волмер.

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Волмер считает, что, если мы будем соблюдать установленные правила и вести себя очень ответственно, то во второй половине лета мы сможем уехать куда-то дальше, чем Латвия или Литва. Однако, по его мнению, выбор все же будет ограничен.

Сейчас во многих странах действует строгое правило, согласно которому все прибывающие туристы должны быть на карантине 2 недели. “Я не думаю, что какая-то туристическая фирма или авиакомпания захочет организовывать туры или полеты в ту страну, где действуют такие правила. Сначала будут заключены специальные соглашения, позволяющие беспрепятственно пересекать границу”, — сказал он. По мнению Мярта Волмера, после получения разрешения на туристические поездки обязательное требование соблюдать карантин отменят. По его словам, путешествия разрешат только в те страны и регионы, где можно будет передвигаться без карантинных мер.

На этой неделе страны Балтии открывают границы. Это означает, что на границе Эстония-Латвия все пограничные пункты вновь будут открыты, а сотрудники полиции и погранохраны, которые более месяца проводили проверки на границах, отправятся домой. На границе Латвия-Литва будут открыты только 4 крупных пограничных пункта, где по-прежнему сохранится проверка документов, но, согласно договоренности, никаких препятствий для пересечения границы не будет.

В отношении открытия границ с Россией, по словам Мярта Волмера, все будет зависеть от единого решения ЕС. "Скорее всего, ослабление ограничений будет также поэтапное: может быть, сначала для трудовой миграции или только для определенных стран. Сейчас Европейская Комиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня. До этого пересекать границу можно только в исключительных случаях”, — добавил чиновник.

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