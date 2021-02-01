01.02.2021, 13:30

ВИДЕО | Всемирно известный блогер прокатился на трамвае по Тонди: наконец-то я добрался до советской Эстонии!

 (9)
EST
ВИДЕО | Всемирно известный блогер прокатился на трамвае по Тонди: наконец-то я добрался до советской Эстонии!
ekraani kuvatõmmis, Youtube Daily Bald

Популярный британский путешественник Бенджамин Рич, известный на платформе Youtube под ником Bald and Bankrupt, рассказал своим 2,5 миллионам подписчиков, как он прокатился на ретро-трамвае из центра Таллинна до района Тонди.

Бенджамин Рич завоевал широкую популярность своими видеороликами из путешествий по странам бывшего Советского Союза. Проехав огромное количество городов постсоветского пространства, он добрался и до Таллинна, где решил прокатиться на одном из ретро-трамваев. Он выбрал маршрут номер “3” и проехался от Viru до конечной остановки в районе Тонди.

По словам Бенджамина, сначала ему пришлось довольно долго ждать на морозе заветный синий ретро-трамвай, так как в этот день на линии попадались сплошь новые трамваи. “Вот он, вот! Ретро-трамвайчик”, — радостно закричал Бенджамин после часа ожидания.

Читайте также:

Блогер рассказывает, что в трамвае нельзя купить билет, что там нет кондуктора и что каждый, при желании, может легко проехать зайцем. “Будем надеяться, что мне повезет избежать встречи с контролером”, — смеется Бенджамин.

Во время поездки его особо впечатлили оформленные под ретро деревянные скамейки. “Разве они не великолепны?!“ — восторженно говорит он.

“Извините, пожалуйста, куда мы едем?“ — по-русски спрашивает Бенджамин у одной из пассажирок трамвая. “В Тонди!“ — отвечает ему женщина, которую блогер ласково назвал русским словом "бабушка".

Через какое-то время блогер замечает, что на очередной остановке из трамвая вышли все пассажиры и он остался один. “Никто не хочет ехать в Тонди кроме меня. Может быть, там опасно?” — усмехается он.

По дороге Бенджамин обращает внимание на деревянные дома, показывающиеся за окном и говорит, что они восхитительны.

Доехав до конечной остановки, Бенджамин выходит, благодарит водителя трамвая, добавляя, что это милая женщина, и восклицает: “Наконец-то я добрался до советской Эстонии! Посмотрите, это Тонди! ...Тонди ... Но здесь абсолютно ничего нет”, — говорит он.

Блогер решает немного прогуляться по Тонди и посмотреть, чем же славится район. “Давайте поднимемся по лестнице, может, там есть что-то интересное”.

“О, деревянные дома! Деревянные дома Тонди … Черт ... Пусть простят меня жители Тонди, но здесь нечего делать, здесь вообще ничего не происходит”, — подвел итог своего необычного путешествия по Таллинну британский блогер.

Читайте также: