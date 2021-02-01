ВИДЕО | Всемирно известный блогер прокатился на трамвае по Тонди: наконец-то я добрался до советской Эстонии!

Бенджамин Рич завоевал широкую популярность своими видеороликами из путешествий по странам бывшего Советского Союза. Проехав огромное количество городов постсоветского пространства, он добрался и до Таллинна, где решил прокатиться на одном из ретро-трамваев. Он выбрал маршрут номер “3” и проехался от Viru до конечной остановки в районе Тонди.

По словам Бенджамина, сначала ему пришлось довольно долго ждать на морозе заветный синий ретро-трамвай, так как в этот день на линии попадались сплошь новые трамваи. “Вот он, вот! Ретро-трамвайчик”, — радостно закричал Бенджамин после часа ожидания.

Блогер рассказывает, что в трамвае нельзя купить билет, что там нет кондуктора и что каждый, при желании, может легко проехать зайцем. “Будем надеяться, что мне повезет избежать встречи с контролером”, — смеется Бенджамин.