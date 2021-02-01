ВИДЕО | Всемирно известный блогер прокатился на трамвае по Тонди: наконец-то я добрался до советской Эстонии!

Во время поездки его особо впечатлили оформленные под ретро деревянные скамейки. “Разве они не великолепны?!“ — восторженно говорит он.
“Извините, пожалуйста, куда мы едем?“ — по-русски спрашивает Бенджамин у одной из пассажирок трамвая. “В Тонди!“ — отвечает ему женщина, которую блогер ласково назвал русским словом "бабушка".
Через какое-то время блогер замечает, что на очередной остановке из трамвая вышли все пассажиры и он остался один. “Никто не хочет ехать в Тонди кроме меня. Может быть, там опасно?” — усмехается он.
По дороге Бенджамин обращает внимание на деревянные дома, показывающиеся за окном и говорит, что они восхитительны.
Доехав до конечной остановки, Бенджамин выходит, благодарит водителя трамвая, добавляя, что это милая женщина, и восклицает: “Наконец-то я добрался до советской Эстонии! Посмотрите, это Тонди! ...Тонди ... Но здесь абсолютно ничего нет”, — говорит он.
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