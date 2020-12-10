ВИДЕО | Японский контейнеровоз установил антирекорд по потерянному грузу

В шторм в Тихом океане попал контейнеровоз, принадлежащий альянсу судовладельцев Японии. Экипаж судна не справился со штормовой ситуацией, качка на волнах нанесла большой ущерб перевозимому грузу.

Сначала сообщалось о том, что за бортом судна оказалось не более 50 стандартных контейнеров (длина — 6,06 м, ширина — 2,44 м, высота — 2,6 м). Однако позднее стало известно, что в шторм судно потеряло 1850 контейнеров. Предположительно, в 65 из них находились опасные грузы.

За весь год в мире в среднем регистрируют 1300 потерянных при транспортировке по воде контейнеров.

Контейнеровоз направлялся в США. Из-за случившегося его отправили в японский порт Кобе для оценки ущерба. Найти выпавшие контейнеры невозможно. Они просто затонут в океане.