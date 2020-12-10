ВИДЕО | Японский контейнеровоз установил антирекорд по потерянному грузу
В шторм судно потеряло 1 850 контейнеров.
В шторм судно потеряло 1 850 контейнеров.
В шторм в Тихом океане попал контейнеровоз, принадлежащий альянсу судовладельцев Японии. Экипаж судна не справился со штормовой ситуацией, качка на волнах нанесла большой ущерб перевозимому грузу.
Сначала сообщалось о том, что за бортом судна оказалось не более 50 стандартных контейнеров (длина — 6,06 м, ширина — 2,44 м, высота — 2,6 м). Однако позднее стало известно, что в шторм судно потеряло 1850 контейнеров. Предположительно, в 65 из них находились опасные грузы.
За весь год в мире в среднем регистрируют 1300 потерянных при транспортировке по воде контейнеров.
Контейнеровоз направлялся в США. Из-за случившегося его отправили в японский порт Кобе для оценки ущерба. Найти выпавшие контейнеры невозможно. Они просто затонут в океане.
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