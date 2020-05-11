ВИДЕО | Жители Эстонии смогут путешествовать по Европе только в конце лета. Граница c Россией пока останется закрытой

Как известно, вскоре жители Эстонии смогут вновь свободно пересекать границы Латвии и Литвы. В связи с этим многие думают, что снятие ограничений на передвижение по Прибалтике означает и скорое открытие всех границ европейских стран. Сможем ли мы этим летом беспрепятственно уехать на отдых в другую страну?

По словам Мярта Волмера, открытие границ в Европе будет проходить по финскому сценарию: сначала разрешат трудовую миграцию, затем — оказание всевозможных услуг, следующим шагом, может быть, станет проведение бизнес-встреч. “Я представляю, как сложно будет на границе доказать, что я еду по делам, а не ради встречи с другом в ресторане. Но все меры будут приняты постепенно”, — сказал он. “В какой-то момент границы откроют и для туристических поездок. Но это случится только тогда, когда первые этапы будут в действии, и станет понятно, влияет ли это как-то на ситуацию или нет”, — добавил Мярт Волмер.