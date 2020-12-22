ВИДЕО | Знаменитый курорт в огне. На Гавайях извергается вулкан Килауэа

В понедельник, 21 декабря, геологическая служба США зафиксировала извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на островах.

Извержение началось после 21:30 по местному времени в воскресенье (в 09:30 понедельника по Эстонии). В регионе объявлен красный уровень угрозы. Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,4. За ним можно следить в прямом эфире.

Scanpix, Shalan Stewart

Последний раз вулкан Килауэа просыпался в начале мая 2018 года, извержение продлилось до осени того же года. Потоки магмы уничтожили ближайший город Леилани-Эстейтс, в котором проживали 10 000 человек, и два прибрежных курортных города. От воздействия вулкана пострадали 24 человека, а общий уровень экономического ущерба составил примерно $800 млн.