Viking Line организует рождественские спецрейсы на Аландские острова

Во время двух рождественских круизов компании Viking Line вы сможете не только прогуляться по праздничному рынку в музее под открытым небом Яна Карлсгордена (28 ноября) или на главной торговой площади Мариехамна (5 декабря), но и поближе познакомиться с рождественскими традициями Аландских островов.

В субботу перед первым Адвентом на Аландских островах проводится так называемое маленькое Рождество. Это как настоящее Рождество, только меньше. Рождественская елка короче, высотой всего в один метр, но украшена также красиво, как и настоящая. Принято дарить друг другу небольшие подарки. Обязательной частью празднеств является посещение старейшей рождественской ярмарки на Аландских островах - проводится она в этнографическом музее Яна Карлсгордена. Здесь вы найдете большой выбор изделий ручной работы, сувениры, самодельные свечи, рождественские украшения, сладости и домашний хлеб. В главном здании музея сидит Дед мороз и пишет список пожеланий на Рождество.