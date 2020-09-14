Viking Line организует рождественские спецрейсы на Аландские острова
В конце ноября и начале декабря на пароме Viking Gabriella можно будет отправиться из Таллинна в Мариехамн. В это время на Аландских островах будут работать рождественские рынки.
В конце ноября и начале декабря на пароме Viking Gabriella можно будет отправиться из Таллинна в Мариехамн. В это время на Аландских островах будут работать рождественские рынки.
Во время двух рождественских круизов компании Viking Line вы сможете не только прогуляться по праздничному рынку в музее под открытым небом Яна Карлсгордена (28 ноября) или на главной торговой площади Мариехамна (5 декабря), но и поближе познакомиться с рождественскими традициями Аландских островов.
В субботу перед первым Адвентом на Аландских островах проводится так называемое маленькое Рождество. Это как настоящее Рождество, только меньше. Рождественская елка короче, высотой всего в один метр, но украшена также красиво, как и настоящая. Принято дарить друг другу небольшие подарки. Обязательной частью празднеств является посещение старейшей рождественской ярмарки на Аландских островах - проводится она в этнографическом музее Яна Карлсгордена. Здесь вы найдете большой выбор изделий ручной работы, сувениры, самодельные свечи, рождественские украшения, сладости и домашний хлеб. В главном здании музея сидит Дед мороз и пишет список пожеланий на Рождество.
Рождественская ярмарка на площади Мариехамна состоится 5 декабря. 80 продавцов со всех Аландских островов представят на рынке свою продукцию. Вы можете найти все, что только можно представить: рождественские венки, домашнюю выпечку, украшения, мясо, рыбу, конфеты, шоколад, мед и множество других рождественских товаров.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в экскурсии и посмотреть основные достопримечательности архипелага. Если отправиться в круиз с машиной, то такую экскурсию можно организовать самостоятельно.
Рождественские спецкруизы на Аландские острова состоятся по пятницам 27.11 и 04.12. Отправление из Таллинна в 20:30, прибытие в Мариехамн на следующий день (суббота) в 09:10 утра. Отправление из Мариехамна в тот же день в 16:00, прибытие в Таллинн в воскресенье (29.11. ja 6.12) в 09:00.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка
Как фанаты поддерживали Ефремова во время вынесения приговора
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус