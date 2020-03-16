16.03.2020, 19:05

Viking Line сокращает количество рейсов на линии Таллинн - Хельсинки до одного раза в день

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Viking Line
Viking LineFoto: Priit Simson

Viking Line сообщает, что начиная с 17 марта изменяет маршрут Viking XPRS, согласно которому количество рейсов на линии Таллинн-Хельсинки уменьшается до одного раза в день. В субботу паром отменяется.

В связи со сложившейся ситуацией и распространением вируса COVID-19, Viking Line с 17 по 31 марта изменяет расписание парома Viking XPRS, работающего на маршруте Таллинн-Хельсинки, говорится в сообщении компании.

С понедельника по пятницу, а также по воскресеньям будет всего один рейс из Таллинна и один рейс из Хельсинки. При этом в субботу паромы ходить вообще не будут. Viking Line выполняет инструкции и рекомендации властей Финляндии и Эстонии.

Новый график:

* Понедельник-пятница

Tallinn-Helsingi 07.00-10.30

Helsingi-Tallinn 20.00-23.30

* Суббота

Отправлений нет

* Воскресенье

Tallinn-Helsingi 17.00–20.30

Helsingi-Tallinn 21.30–01.00

Viking Line свяжется со всеми клиентами, чьи рейсы были отменены. Все поездки, запланированные на период 17-31 марта 2020 года, можно бесплатно перенести на любую другую дату или отменить. Из-за повышенной нагрузки в конторах обслуживания, Viking Line просит клиентов проявлять терпение.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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