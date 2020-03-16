Viking Line сокращает количество рейсов на линии Таллинн - Хельсинки до одного раза в день

В связи со сложившейся ситуацией и распространением вируса COVID-19, Viking Line с 17 по 31 марта изменяет расписание парома Viking XPRS, работающего на маршруте Таллинн-Хельсинки, говорится в сообщении компании.

С понедельника по пятницу, а также по воскресеньям будет всего один рейс из Таллинна и один рейс из Хельсинки. При этом в субботу паромы ходить вообще не будут. Viking Line выполняет инструкции и рекомендации властей Финляндии и Эстонии.

Новый график:

* Понедельник-пятница

Tallinn-Helsingi 07.00-10.30

Helsingi-Tallinn 20.00-23.30

* Суббота

Отправлений нет

* Воскресенье

Tallinn-Helsingi 17.00–20.30

Helsingi-Tallinn 21.30–01.00

Viking Line свяжется со всеми клиентами, чьи рейсы были отменены. Все поездки, запланированные на период 17-31 марта 2020 года, можно бесплатно перенести на любую другую дату или отменить. Из-за повышенной нагрузки в конторах обслуживания, Viking Line просит клиентов проявлять терпение.