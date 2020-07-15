Виновата женщина: проживший сотню дней в аэропорту Роман Трофимов снова хочет на Филиппины(3)
Роман Трофимов, путешественник, проживший 109 дней в аэропорту Манилы, откровенно рассказал “МК-Эстонии”, почему он снова хотел бы поехать на Филиппины.
Роман Трофимов, путешественник, проживший 109 дней в аэропорту Манилы, откровенно рассказал “МК-Эстонии”, почему он снова хотел бы поехать на Филиппины.
“Пока я пребывал в аэропорту, заняться было нечем, и я зашел на сайт знакомств, где встретил девушку с Филиппин. Это было в начале апреля. Наше общение продолжалось каждый день на протяжении всего моего пребывания в аэропорту. Теперь я жду возможности вернуться на Филиппины, чтобы жениться на ней и привезти в Эстонию. Затрудняет все то, что на Филиппинах ситуация с коронавирусом все еще очень сложная, вряд ли страну откроют для туристов в этом году”.
Усложняет ситуацию и то, что Роман автоматически был занесен в черный список иммиграционной службы.
“Чтобы мое имя убрали из черного списка, нужно уплатить пошлину более тысячи евро”, — уточняет Роман.
Он обдумывает вопрос о получении гражданства другой страны, но какой именно, не стал уточнять.
“Конечно, не Филиппин, — говорит Роман. — Я люблю Эстонию, но печально, что есть такие сложности с получением гражданства даже для людей, кто родился в Эстонии уже во втором поколении”.
Роман говорит, что почти год не работает из-за проблем со здоровьем и депрессии.
“Поездка в отпуск, смена обстановки должны были послужить лекарством, а получилось, что я толком нигде не был. Я не знаю, как скоро смогу вернуться к работе. Возможно, еще очень долгое время я не смогу увидеть свою возлюбленную. Моя жизнь практически разрушена из-за ситуации в мире, а также суровых законов и бесчеловечного обращения со мной сотрудников авиакомпании AirAsia и официальных лиц на Филиппинах”, — подытоживает Роман Трофимов.
Вчера вечером Роман в соцсетях попросил о помощи: “Я не привык просить ни у кого помощи, но в данной ситуации у меня нету другого выбора, средства, которыми я располагаю на данный момент не достаточны для того, чтобы мне организовать ещё одну поездку, когда снова разрешат туризм на Филиппинах. Если есть люди не равнодушные к моей ситуации прошу оказать мне любую посильную материальную помощь”. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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