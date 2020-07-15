Виновата женщина: проживший сотню дней в аэропорту Роман Трофимов снова хочет на Филиппины

“Пока я пребывал в аэропорту, заняться было нечем, и я зашел на сайт знакомств, где встретил девушку с Филиппин. Это было в начале апреля. Наше общение продолжалось каждый день на протяжении всего моего пребывания в аэропорту. Теперь я жду возможности вернуться на Филиппины, чтобы жениться на ней и привезти в Эстонию. Затрудняет все то, что на Филиппинах ситуация с коронавирусом все еще очень сложная, вряд ли страну откроют для туристов в этом году”.

Усложняет ситуацию и то, что Роман автоматически был занесен в черный список иммиграционной службы.

“Чтобы мое имя убрали из черного списка, нужно уплатить пошлину более тысячи евро”, — уточняет Роман.

Он обдумывает вопрос о получении гражданства другой страны, но какой именно, не стал уточнять.

“Конечно, не Филиппин, — говорит Роман. — Я люблю Эстонию, но печально, что есть такие сложности с получением гражданства даже для людей, кто родился в Эстонии уже во втором поколении”.