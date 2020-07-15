Виновата женщина: проживший сотню дней в аэропорту Роман Трофимов снова хочет на Филиппины(14)
Роман Трофимов, путешественник, проживший 109 дней в аэропорту Манилы, откровенно рассказал “МК-Эстонии”, почему он снова хотел бы поехать на Филиппины.
Роман Трофимов, путешественник, проживший 109 дней в аэропорту Манилы, откровенно рассказал “МК-Эстонии”, почему он снова хотел бы поехать на Филиппины.
“Пока я пребывал в аэропорту, заняться было нечем, и я зашел на сайт знакомств, где встретил девушку с Филиппин. Это было в начале апреля. Наше общение продолжалось каждый день на протяжении всего моего пребывания в аэропорту. Теперь я жду возможности вернуться на Филиппины, чтобы жениться на ней и привезти в Эстонию. Затрудняет все то, что на Филиппинах ситуация с коронавирусом все еще очень сложная, вряд ли страну откроют для туристов в этом году”.
Усложняет ситуацию и то, что Роман автоматически был занесен в черный список иммиграционной службы.
“Чтобы мое имя убрали из черного списка, нужно уплатить пошлину более тысячи евро”, — уточняет Роман.
Он обдумывает вопрос о получении гражданства другой страны, но какой именно, не стал уточнять.
“Конечно, не Филиппин, — говорит Роман. — Я люблю Эстонию, но печально, что есть такие сложности с получением гражданства даже для людей, кто родился в Эстонии уже во втором поколении”.
Роман говорит, что почти год не работает из-за проблем со здоровьем и депрессии.
“Поездка в отпуск, смена обстановки должны были послужить лекарством, а получилось, что я толком нигде не был. Я не знаю, как скоро смогу вернуться к работе. Возможно, еще очень долгое время я не смогу увидеть свою возлюбленную. Моя жизнь практически разрушена из-за ситуации в мире, а также суровых законов и бесчеловечного обращения со мной сотрудников авиакомпании AirAsia и официальных лиц на Филиппинах”, — подытоживает Роман Трофимов.
Вчера вечером Роман в соцсетях попросил о помощи: “Я не привык просить ни у кого помощи, но в данной ситуации у меня нету другого выбора, средства, которыми я располагаю на данный момент не достаточны для того, чтобы мне организовать ещё одну поездку, когда снова разрешат туризм на Филиппинах. Если есть люди не равнодушные к моей ситуации прошу оказать мне любую посильную материальную помощь”. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Последние три месяца Роман Трофимов является активным пользователем социальной сети Facebook (самый первый пост он написал 16 апреля 2020 года). Но если сначала Роман писал о том, как застрял в аэропорту Манилы, чем питается и как хочет домой, то по возвращении в Эстонию тон его поменялся. Например, сегодня он написал о своем “унизительном опыте” путешествия с серым паспортом.
Также Роман считает, что против него началась настоящая травля — по его мнению, письмо из Налогового департамента Эстонии является репрессивной мерой из-за поднятой им проблемы серых паспортов.
“Сразу же по возвращении, когда я еще нахожусь на домашнем карантине, я получаю письмо из Налогового департамента Эстонии, в котором меня просят оплатить счета и угрожают штрафами. Является ли это совпадением или репрессивными действиями по отношению ко мне после того, как я привлек в интервью СМИ внимание к проблеме серых паспортов?“ — пишет Роман.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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