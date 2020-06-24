Виза в Россию: не использовал — возврата денег не будет
Коронавирус нарушил планы очень многих людей, в том числе и эстонских граждан, которые собирались посетить Росcию и открыли для этого визу, сообщает Виру Проспект.
Коронавирус нарушил планы очень многих людей, в том числе и эстонских граждан, которые собирались посетить Росcию и открыли для этого визу, сообщает Виру Проспект.
Читатели спрашивают: что будет с визами, которые эстонские граждане получили для поездки/поездок в Россию, но не смогли их осуществить из-за закрытия границ по причине коронавируса? Будет ли продлен их срок или возвращены деньги? И каких конкретно виз это коснется – одноразовых, многоразовых, на полгода, на два года? И если да, то на сколько? Будет это сделано автоматически или надо идти в Генконсульство РФ в Нарве, в посольство России в Таллинне и писать заявление?
За ответами на эти вопросы журналист Виру Проспект обратился в Генеральное консульство Российской Федерации в Нарве.
Отвечает генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков:
– Ни российские правовые акты, ни международные соглашения Российской Федерации, регулирующие отношения с третьими странами в области визовой политики, не содержат положений о возврате визовых сборов.
Не предусмотрен действующим законодательством и механизм «зачета» сборов за выдачу виз, которыми заявители не воспользовались (в том числе по независящим от них причинам), в счет последующей оплаты визовых сборов.
В соответствии с разъяснениями, полученными из МИД РФ, в этом вопросе российская визовая политика не отличается от подхода большинства государств мира. Таким образом, плата квалифицируется как сбор за осуществление целого ряда регламентируемых мероприятий в рамках рассмотрения визовой заявки и принятие по его результатам решения, но не как оплата «услуги» по техническому оформлению документа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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