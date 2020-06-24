Виза в Россию: не использовал — возврата денег не будет

Читатели спрашивают: что будет с визами, которые эстонские граждане получили для поездки/поездок в Россию, но не смогли их осуществить из-за закрытия границ по причине коронавируса? Будет ли продлен их срок или возвращены деньги? И каких конкретно виз это коснется – одноразовых, многоразовых, на полгода, на два года? И если да, то на сколько? Будет это сделано автоматически или надо идти в Генконсульство РФ в Нарве, в посольство России в Таллинне и писать заявление?

За ответами на эти вопросы журналист Виру Проспект обратился в Генеральное консульство Российской Федерации в Нарве.

Отвечает генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков:

– Ни российские правовые акты, ни международные соглашения Российской Федерации, регулирующие отношения с третьими странами в области визовой политики, не содержат положений о возврате визовых сборов.