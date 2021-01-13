Владелец дома отдыха в Причудье: я так разочарован в правительстве, что это трудно выразить словами

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Еще в конце прошлого года правительство Эстонии объявило, что выдаст 2,1 млн евро в качестве компенсации туристическим фирмам и предприятиям. Прием заявок был открыт 7 января 2021 года в 09:00 утра. И закрыт в 09:26. Как утверждает EAS, заявок было так много, что за 26 минут размер запрошенных субсидий превысил запланированный бюджет в 2,5 раза. В результате этого “марафона” большинство работников туристического сектора не успели подать заявки. Многие предприниматели не стеснялись в выражениях, назвав происходящее абсурдом и издевательством.
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