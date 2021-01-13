Владелец дома отдыха в Причудье: я так разочарован в правительстве, что это трудно выразить словами

На берегу Чудского озера в староверческой деревне Варнья находится небольшой дом отдыха Mesi tare. Управляющий этого туристического объекта Херлинг Меси рассказал в своем блоге, как на прошлой неделе пытался подать на сайте EAS заявку на получение компенсации и что из этого вышло. Ниже приводим его мнение:

“Пятно позора EAS и Министерства финансов

Сектор туризма, как и многие другие, сильно пострадал в 2020 году. Конкретно о туризме говорили много и принимались различные меры поддержки. Помимо государственной помощи по выплате заработной платы, можно было весной подавать заявки на различные гранты, а осенью правительство объявило о выделении новых компенсаций в январе 2021 года.

Все это время я не ходил с протянутой рукой, не стучал ни в одну дверь с просьбой о помощи. У меня всегда был принцип, что надо справляться самому, и я считаю, что если уж в первый месяц кризисной ситуации ты не справляешься, то разумнее сразу закрыть дело.