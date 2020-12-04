Владелец гостиниц в Тарту: мы несем колоссальные убытки, а правительство оказывает нам медвежью услугу

“Следует понимать, что в сегодняшних условиях, когда товарооборот упал на 70%, ни у одной компании не осталось ни гроша для сохранения качества своих услуг. Весной, в конце первой волны коронавируса, я сказал, что без господдержки нам не пережить вторую волну. Думаю, плохие новости уже не за горами”, — говорит Лоодмаа.
Однако члены правительства неоднократно заявляли, что туристический сектор больше не может рассчитывать на дополнительную помощь. В октябре в ответ на обращение Ассоциации отелей и ресторанов премьер-министр Юри Ратас заявил, что сектор должен адаптироваться к новым условиям, и неразумно оставлять их на субсидиях в долгосрочной перспективе. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что туризм не получит новых кредитов. Однако в конце ноября Европейская комиссия на основании временных правил оказания государственной помощи одобрила план Эстонии выделить пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям туристического сектора 5,5 млн евро.
Вклад туризма в экономику в ближайшие годы снизится
Согласно отчету Центра мониторинга развития, во время первой волны пандемии коронавируса больше всего из всех секторов экономики Эстонии пострадали сферы услуг по размещению, питанию и организации путешествий.
“Поскольку услуги по размещению, питанию и организации путешествий требуют свободного передвижения людей, почти вся экономическая деятельность в этом секторе остановилась весной из-за закрытия границ”, — сказал Уку Варблане, эксперт из Центра мониторинга развития. По сравнению с прошлым годом, в апреле снижение месячного оборота всего сектора составило 76,2%, а в туристических компаниях — 98,3%.
По словам Варблане, в ближайшие годы быстрого восстановления международного туристического бизнеса не ожидается, и сектор гостиничного и ресторанного обслуживания Эстонии должен сосредоточиться на внутреннем и соседнем рынках. “Если раньше предполагалось увеличить количество азиатских туристов, то в ближайшие годы, вероятно, в центре внимания будут туристы из соседних стран”, — отметил Варблане.
Он добавил, что в ближайшие годы, безусловно, будет сложно достичь докризисных показателей количества иностранных туристов, поскольку, например, в третьем квартале этого года, по данным Банка Эстонии, Эстонию посетили 694 тысячи иностранных путешественников, что составляет лишь треть по сравнению с прошлым годом.
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