Владелец гостиниц в Тарту: мы несем колоссальные убытки, а правительство оказывает нам медвежью услугу

“Если мы посмотрим на оборот в текущем месяце или за девять месяцев этого года, то во всех трех наших отелях этот показатель составляет менее 50% от прошлогоднего оборота — в одном он близок к 30%, а у других — около 40%. Так что никакой радости сейчас нет”, — сказал бизнесмен и владелец тартуских гостиниц Pallas, London и Sophia Верни Лоодмаа (58лет).

Отель Sophia, открытый три с половиной года назад рядом с Lõunakeskus, заработал на полную мощность только к началу этого года, как раз незадолго до того, как разразился коронакризис. “В прошлом году в Тарту проходило много всевозможных мероприятий, на которые съезжалось много людей”, — рассказывает Лоодмаа. В 2019 году заполняемость гостиницы из 72 номеров составляла в среднем 67%. И отель, и работающий там ресторан Fii принадлежат компании Premier Hotels OÜ, оборот которой в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а прибыль — почти 188 500 евро. В компании работает 31 человек.