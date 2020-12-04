04.12.2020, 07:00

Владелец гостиниц в Тарту: мы несем колоссальные убытки, а правительство оказывает нам медвежью услугу

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Hotell Sophia
Hotell SophiaFoto: Argo Ingver

Владелец нескольких тартуских гостиниц Верни Лоодмаа не понимает, почему члены правительства не могут передавать государственные сообщения о мерах борьбы с коронавирусом таким образом, чтобы это не лишало туристический сектор последней возможности заработать, пишет Ärileht.

“Если мы посмотрим на оборот в текущем месяце или за девять месяцев этого года, то во всех трех наших отелях этот показатель составляет менее 50% от прошлогоднего оборота — в одном он близок к 30%, а у других — около 40%. Так что никакой радости сейчас нет”, — сказал бизнесмен и владелец тартуских гостиниц Pallas, London и Sophia Верни Лоодмаа (58лет).

Отель Sophia, открытый три с половиной года назад рядом с Lõunakeskus, заработал на полную мощность только к началу этого года, как раз незадолго до того, как разразился коронакризис. “В прошлом году в Тарту проходило много всевозможных мероприятий, на которые съезжалось много людей”, — рассказывает Лоодмаа. В 2019 году заполняемость гостиницы из 72 номеров составляла в среднем 67%. И отель, и работающий там ресторан Fii принадлежат компании Premier Hotels OÜ, оборот которой в прошлом году составил почти 1,6 миллиона евро, а прибыль — почти 188 500 евро. В компании работает 31 человек.

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За несколько лет работы у гостиницы Sophia появились постоянные клиенты, которые часто приезжали в Тарту по работе. Кроме того, отель хорошо себя зарекомендовал среди клиентов с детьми. “Мы были довольно популярны на латвийском рынке, а также среди небольших корпоративных клиентов”, — сказал Лоодмаа. Это подтверждают высокие оценки отеля на различных туристических порталах. Так, например, ресторан Fii занимает первое место в рейтинге лучших ресторанов Тарту по версии Tripadvisor.

Несмотря на то, что из всех трех отелей Лоодмаа Sophia лучше всех выдержала весенний кризис, сейчас, во время второй волны коронавируса, она все находится в удручающем положении. “В течение недели в гостинице останавливается всего лишь пара бизнес-клиентов. В основном это жители Эстонии, хотя иногда бывают латыши и финны. По выходным у нас останавливаются люди, которые по каким-то причинам все же приезжают в Тарту — либо в гости, либо просто посмотреть город”, — рассказал Верни Лоодмаа. По его словам, редко, но все же случается, что приходят запросы и на размещение небольших групп.

Медвежья услуга правительства


Большая волна аннуляций броней началась в гостиницах после того, как 5 ноября премьер-министр Эстонии призвал отменить все рождественские вечеринки и новогодние празднества. По словам Лоодмаа, это был необдуманный призыв, который оказал пострадавшему от кризиса туристическому сектору очередную медвежью услугу — особенно в условиях, когда заведения общественного питания организовали свою деятельность в соответствии с предыдущими правительственными правилами, согласно которым необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра, а за одним столом могут находиться не более 10 человек.

“При этом глава правительства говорит, что надо отменить все праздники и воздержаться от организации рождественских мероприятий. В результате этого решения фактически остановлена деятельность целой отрасли”, — заявил Лоодмаа. По словам бизнесмена, который входит в состав Тартуского городского собрания и является членом Партии реформ, представители правительства в публичных выступлениях должны думать о ясности своих заявлений и о том, насколько они соответствуют ранее установленным правилам.

“Они же могли бы, например, сказать, что давайте поддержим эту экономическую отрасль, ведь там соблюдают все правила — как в ресторанах, так и в гостиницах вентиляция в любом случае лучше, чем где-нибудь в квартире панельного дома. Собственно говоря, рестораны и гостиницы — одни из самых безопасных мест, где люди могут сейчас встретиться. Или другой вариант: правительство объявляет локдаун, полностью закрывает этот сектор, а затем государство принимает соответствующие меры по поддержанию отрасли на весь период этих чрезвычайных мер”, — считает Лоодмаа. По его мнению, на данный момент в ходу двойные стандарты.

Пока ни одна гостиница в Тарту не закрыла свои двери, но рестораны уже остановили свою деятельность из-за кризиса. По словам Лоодмаа, до сих пор отели Тарту продержались благодаря весенним мерам поддержки — компенсациям по заработной плате, помощи EAS и возможностью отсрочки оплаты налогов, а также летней передышке. В июле оптимизма добавил рост внутреннего туризма, а в первые выходные сентября — Rally Estonia.

Однако Лоодмаа подчеркивает, что одни выходные не могут спасти целый месяц, а местные туристы, доля которых до сих пор составляла 30–40%, не могут заменить иностранных туристов в Таллинне, Харьюмаа или где-либо еще в Эстонии.

Цены упали в два раза


“Что касается моих отелей, то больше всего цены снизились в гостинице London. Изначально из-за уровня обслуживания стоимость номеров там была выше, чем в Sophia или Pallas. London получил высокие оценки среди крупных корпоративных клиентов и иностранных туристов. Но сейчас там такое же положение, как и находящегося около Lõunakeskus отеля Sophia”, — рассказывает Лоодмаа. Если в Sophia цены пришлось снизить на 25–30%, то в отелях в центре Тарту — в Pallas, который работает с 1999 года, и в London, открывшийся в 2002 году — цены упали на 40–50%.

Во всех трех отелях еще весной расходы на персонал подверглись критической оценке. Около трети рабочих были сокращены. “С одной стороны, это связано со снижением рабочей нагрузки, но с другой стороны, мы провели сильную оптимизацию, проанализировали, нужно ли нам заполнять все позиции”, — отметил Лодмаа. Если весной количество сотрудников в отелях London, Sophia и Pallas превышало сотню человек, то сейчас их около 70 человек.

Заработная плата сотрудников была снижена в среднем на четверть, но весной снижение зарплаты составляло иногда 50%. “Но всему есть свои границы — люди, работающие на нас, тоже должны зарабатывать на жизнь, и они по-прежнему являются самым важным ресурсом, который нам понадобится, когда индустрия туризма начинает восстанавливаться”, — сказал Лоодмаа, который долгое время входил в руководство Союза отелей и ресторанов Эстонии ( EHRL). Если в конце августа представители Союза заявляли, что для того, чтобы помочь сектору пережить грядущую зиму, потребуется 65–90 миллионов, по словам Лодмаа, хватит и 45 миллионов.

“Самое главное — помочь компаниям удержать сотрудников. Я вовсе не говорю о том, что государство должно платить всем зарплату. Отнюдь. Нужно исходить из того, кто больше всего пострадал от COVID-19, у кого случилось самое сильное падение оборота. Государство могло бы прийти на помощь, но так, чтобы одну часть зарплат компенсировали компании, а другую — государство”, — отметил он. При этом условия поддержки могут быть более жесткими, чем весной.

“Следует понимать, что в сегодняшних условиях, когда товарооборот упал на 70%, ни у одной компании не осталось ни гроша для сохранения качества своих услуг. Весной, в конце первой волны коронавируса, я сказал, что без господдержки нам не пережить вторую волну. Думаю, плохие новости уже не за горами”, — говорит Лоодмаа.

Однако члены правительства неоднократно заявляли, что туристический сектор больше не может рассчитывать на дополнительную помощь. В октябре в ответ на обращение Ассоциации отелей и ресторанов премьер-министр Юри Ратас заявил, что сектор должен адаптироваться к новым условиям, и неразумно оставлять их на субсидиях в долгосрочной перспективе. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что туризм не получит новых кредитов. Однако в конце ноября Европейская комиссия на основании временных правил оказания государственной помощи одобрила план Эстонии выделить пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям туристического сектора 5,5 млн евро.

Вклад туризма в экономику в ближайшие годы снизится
Согласно отчету Центра мониторинга развития, во время первой волны пандемии коронавируса больше всего из всех секторов экономики Эстонии пострадали сферы услуг по размещению, питанию и организации путешествий.

“Поскольку услуги по размещению, питанию и организации путешествий требуют свободного передвижения людей, почти вся экономическая деятельность в этом секторе остановилась весной из-за закрытия границ”, — сказал Уку Варблане, эксперт из Центра мониторинга развития. По сравнению с прошлым годом, в апреле снижение месячного оборота всего сектора составило 76,2%, а в туристических компаниях — 98,3%.

По словам Варблане, в ближайшие годы быстрого восстановления международного туристического бизнеса не ожидается, и сектор гостиничного и ресторанного обслуживания Эстонии должен сосредоточиться на внутреннем и соседнем рынках. “Если раньше предполагалось увеличить количество азиатских туристов, то в ближайшие годы, вероятно, в центре внимания будут туристы из соседних стран”, — отметил Варблане.

Он добавил, что в ближайшие годы, безусловно, будет сложно достичь докризисных показателей количества иностранных туристов, поскольку, например, в третьем квартале этого года, по данным Банка Эстонии, Эстонию посетили 694 тысячи иностранных путешественников, что составляет лишь треть по сравнению с прошлым годом.

Нет ни одного ответственного


По словам Лоодмаа, в настоящее время в правительстве нет людей, которые понимали бы, какую роль в экономики Эстонии играет туристический сектор и каком критическом положении он сейчас находится. “Перед выборами мы действительно разговаривали с различными политическими силами, что Эстонии нужен министр туризма. Сейчас же сложилось так, что мы не понимаем, кто наш министр — вроде бы им должен быть Рауль Сием, но за некоторые решения отвечает Таави Аас”, — пояснил Лоодмаа.
По его словам, с момента обретения независимости эстонская туристическая индустрия работала по принципу, что сюда должно приезжать как можно больше иностранных туристов. “В прошлом году благодаря этому оборот туристического сектора составил 2,1 млрд евро”, — сказал Лоодмаа. Поэтому ему непонятно, почему нынешнее правительство тратит так много денег на поддержку сельского хозяйства и так мало на сектор туризма, в то время как доля туризма в ВВП оценивается в 7-8%, а доля сельского хозяйства — всего в 2-3%.

“На данный момент государство даже не выносило на обсуждение предложения по налоговым льготам. У нас есть много примеров из соседних стран, где в начале кризиса — например, в Германии — были временные сокращения налогов”. Лоодмаа считает, что налоговые льготы, безусловно, являются одной из мер, с помощью которых государство могло бы поддержать компании в туристическом секторе даже в том случае, если туризм будет восстанавливаться, например, до 2022 года. “Никому из нас не приятно просить это пособие по заработной плате, но теперь это неизбежно”, — подчеркнул он.

Помощь будет! Еврокомиссия дала разрешение на поддержку туристического сектора Эстонии
Европейская комиссия на основании временных правил оказания государственной помощи одобрила план Эстонии выделить пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям туристического сектора 5,5 млн евро.

Дотации будут прямые, и ходатайствовать о них смогут предприятия по размещению, турбюро, операторы туристических аттракционов, поставщики туристических услуг и услуг автобусных перевозок, организаторы конференций и гиды, сообщает rus.err.ee.

В Еврокомиссии посчитали, что программа Эстонии соответствует условиям (размер пособия одному предприятию не превышает 800 000 евро, и оно будет выплачено не позднее 30 июня 2021 года) и необходимо для экономики страны.

Ранее издание Ärileht уже писало, что в конце сентября правительство решило распределить оставшиеся 5,8 миллиона весенних денег туристическим компаниям для частичной компенсации убытков от COVID-19. По словам Рауля Сиэма, условия уже определены, но заявки будут приниматься после того, как Европейская комиссия предоставит государственную помощь в соответствии с условиями постановления.

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