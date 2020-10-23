23.10.2020, 07:00

Владелец гостиницы: уже сейчас в туризме 10 000 безработных, но в правительстве Эстонии наши проблемы даже не обсуждаются


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Riigikogu avaistung 2020
Riigikogu avaistung 2020Foto: Kiur Kaasik

Представитель туристической отрасли Феликс Мягус раскритиковал вчера безразличие правительства и министров. “Что я могу сказать Таави Аасу? Мы сможем справиться и без помощи государства, но это будет очень и очень сложно, и это приведет к негативным последствиям”, — предупредил он.

Вчера в Рийгикогу на повестку дня был вынесен важный национальный вопрос: “Как жить с коронавирусом?”. Среди выступающих был и глава Nordic Hotel Forum Феликс Мягус.

В своей речи Мягус очень критично отозвался о руководстве страны, прямо заявив, что у правительства и, в частности, министров Таави Ааса и Рауля Сиема явно отсутствует хоть какая-то политическая воля в вопросе поддержки туристического сектора.

“В нашем правительстве нет министра, который бы занимался делами туризма. Мы относимся к ведомству министра внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, но какие-то вопросы решает также и Таави Аас, и я даже слышал, как министр иностранных дел комментирует темы туризма. Нет никаких разъяснений, даже чиновники из министерства Рауля Сиема говорят, что они не знают, по каким причинам эти предложения не обсуждались и не были одобрены. Никаких решений не принималось.

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Единственный ответ — отсутствие политической воли. Что я могу сказать Таави Асу? Одним словом, он ошибается. Мы сможем справиться и без поддержки государства, но это будет очень и очень сложно, и это приведет к негативным последствиям, которые сегодня никто не может оценить”, — сказал Мягус.

Он заострил внимание на том, что в бюджете следующего года на развитие туризма выделено на 63,4 процента меньше денег, чем в предыдущие годы, то есть вместо выделенного 41 миллиона в 2019 году на следующий, 2021 год запланировано только 15 миллионов. “И в то же время ожидается, что доход от туризма будет выше, чем в прошлом году, который был рекордным по показателям. Мне кажется, что никто вообще не углублялся, какие цифры заложены в этот бюджет”, — возмущается Мягус.

Недавно представители туристического сектора уже заявляли, что туриндустрию Эстонии могла бы спасти господдержка в размере 45 миллионов евро

“По нашим расчетам, компании могли бы оставаться на плаву и сохранить более или менее половину работников, если бы они добавили 30% к выделенной сектору государственной поддержке. Насколько нам известно, на данный момент у Кассы по безработице есть 20 миллионов евро, которые можно использовать. И Совет Кассы по безработице готов выделить эту сумму сфере туризма. Работодатели, Касса по безработице и профсоюз поддерживают это предложение, но, опять же, правительство не приняло такого решения. Так что мы пребываем в неведении”.

По словам Мягуса, при наихудшем сценарии без работы могут остаться до 30 000 человек; на сегодняшний день количество безработных в секторе уже приближается к 10 000.

“В секторе занято много людей, которые выполняют простую работу — особенно когда мы говорим о секторе проживания и питания. У этих работников низкий уровень образования, низкая заработная плата, поэтому эти люди пострадают больше всего. Они не смогут переучиться в ИТ-специалистов или даже стать строителями. Это означает, что на длительный период на государственном пособии окажется очень много безработных. Это, наверное, самая большая проблема”, — сказал Мягус.

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