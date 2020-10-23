Владелец гостиницы: уже сейчас в туризме 10 000 безработных, но в правительстве Эстонии наши проблемы даже не обсуждаются

Вчера в Рийгикогу на повестку дня был вынесен важный национальный вопрос: “Как жить с коронавирусом?”. Среди выступающих был и глава Nordic Hotel Forum Феликс Мягус.

В своей речи Мягус очень критично отозвался о руководстве страны, прямо заявив, что у правительства и, в частности, министров Таави Ааса и Рауля Сиема явно отсутствует хоть какая-то политическая воля в вопросе поддержки туристического сектора.

“В нашем правительстве нет министра, который бы занимался делами туризма. Мы относимся к ведомству министра внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, но какие-то вопросы решает также и Таави Аас, и я даже слышал, как министр иностранных дел комментирует темы туризма. Нет никаких разъяснений, даже чиновники из министерства Рауля Сиема говорят, что они не знают, по каким причинам эти предложения не обсуждались и не были одобрены. Никаких решений не принималось.