Владелец гостиницы: уже сейчас в туризме 10 000 безработных, но в правительстве Эстонии наши проблемы даже не обсуждаются

“По нашим расчетам, компании могли бы оставаться на плаву и сохранить более или менее половину работников, если бы они добавили 30% к выделенной сектору государственной поддержке. Насколько нам известно, на данный момент у Кассы по безработице есть 20 миллионов евро, которые можно использовать. И Совет Кассы по безработице готов выделить эту сумму сфере туризма. Работодатели, Касса по безработице и профсоюз поддерживают это предложение, но, опять же, правительство не приняло такого решения. Так что мы пребываем в неведении”.
По словам Мягуса, при наихудшем сценарии без работы могут остаться до 30 000 человек; на сегодняшний день количество безработных в секторе уже приближается к 10 000.
“В секторе занято много людей, которые выполняют простую работу — особенно когда мы говорим о секторе проживания и питания. У этих работников низкий уровень образования, низкая заработная плата, поэтому эти люди пострадают больше всего. Они не смогут переучиться в ИТ-специалистов или даже стать строителями. Это означает, что на длительный период на государственном пособии окажется очень много безработных. Это, наверное, самая большая проблема”, — сказал Мягус.
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