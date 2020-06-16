Власти Египта назвали дату открытия популярных курортов

По словам руководства страны, в первое время туристы смогут приезжать в Египет только на отдых в городах на берегу Красного моря. Номера гостиниц будут заполняться не полностью, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

Также все въезжающие в Египет будут должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, их обяжут соблюдать социальную дистанцию во время нахождения на территории страны.

По последним данным, в Египте зафиксировано свыше 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли более 1,5 тыс. пациентов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!