Власти Египта назвали дату открытия популярных курортов
Власти Египта заявили о намерении с 1 июля разрешить въезд в страну для иностранных туристов, однако из-за коронавируса отели на курортах будут заполняться не полностью.
Власти Египта заявили о намерении с 1 июля разрешить въезд в страну для иностранных туристов, однако из-за коронавируса отели на курортах будут заполняться не полностью.
По словам руководства страны, в первое время туристы смогут приезжать в Египет только на отдых в городах на берегу Красного моря. Номера гостиниц будут заполняться не полностью, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.
Также все въезжающие в Египет будут должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, их обяжут соблюдать социальную дистанцию во время нахождения на территории страны.
По последним данным, в Египте зафиксировано свыше 44,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли более 1,5 тыс. пациентов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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