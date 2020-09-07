07.09.2020, 11:05

Власти Египта ужесточили наказание за подъем на пирамиды без разрешения


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Власти Египта ужесточили наказание за подъем на пирамиды без разрешения
Photo by Spencer Davis on Unsplash

Тюремное заключение на срок в месяц, а также серьезные штрафы будут ожидать тех туристов, кто попробует забраться на пирамиды Гизы, а также другие археологические памятники. Tсли действия будут сопряжены с “аморальным поведением", то сроки наказания и суммы штрафов удваиваются.

По заявлению египетских властей, необходимо наказать людей, поднимающихся на древние достопримечательности или посещающих археологические памятники и музеи без разрешения. Сообщается, что штраф за несоблюдение закона будет от 10 000 до 100 000 египетских фунтов (от 535 до 5350 евро), при этом тюремного заключения он может и не отменять.

“Закон направлен на сохранение культурного наследия Египта, защиту древностей и возвращение украденных артефактов”, — заявляют законодатели.

“Аморальное поведение” у древних пирамид, как это ни удивительно, встречалась. Первый скандал зафиксирован в 2015 году — тогда стриптизерша с партнером выложили в сеть порноролики на фоне пирамид. Египетские власти, которые в первый момент отказались признать подлинность съемки, позднее объявили о том, что дело передано в прокуратуру, которой поручено расследование инцидента. При этом в создании порно-шоу подозревались охранники комплекса, так как выяснилось, что большая часть видео была отснята на служебной территории, куда туристам вход запрещен.

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В конце 2018 года непристойным поведением и незаконным восхождением на пирамиды “отметился” датский турист-фотограф Андреас Хвид с партнершей. Он “запустил” в сеть фото и видео, как занимается с подругой сексом на вершине Пирамиды Хеопса — одной из главных достопримечательностей Египта. Каким образом пара умудрилась попасть на вершину пирамиды, остается загадкой.

В последний раз полиция арестовала иностранного туриста, который пытался взобраться на Великую Пирамиду в Гизе в октябре 2019. Министерство не раскрыло подробностей о национальности или личности туриста, однако наказания он за это не понес — хотя восхождение на пирамиды в Египте уже было запрещено, но не оно не считалось серьезным преступлением.

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