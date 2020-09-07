Власти Египта ужесточили наказание за подъем на пирамиды без разрешения

По заявлению египетских властей, необходимо наказать людей, поднимающихся на древние достопримечательности или посещающих археологические памятники и музеи без разрешения. Сообщается, что штраф за несоблюдение закона будет от 10 000 до 100 000 египетских фунтов (от 535 до 5350 евро), при этом тюремного заключения он может и не отменять.

“Закон направлен на сохранение культурного наследия Египта, защиту древностей и возвращение украденных артефактов”, — заявляют законодатели.

“Аморальное поведение” у древних пирамид, как это ни удивительно, встречалась. Первый скандал зафиксирован в 2015 году — тогда стриптизерша с партнером выложили в сеть порноролики на фоне пирамид. Египетские власти, которые в первый момент отказались признать подлинность съемки, позднее объявили о том, что дело передано в прокуратуру, которой поручено расследование инцидента. При этом в создании порно-шоу подозревались охранники комплекса, так как выяснилось, что большая часть видео была отснята на служебной территории, куда туристам вход запрещен.