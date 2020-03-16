Власти Евросоюза планируют полностью запретить въезд в шенгенскую зону

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ограничения будут действовать для граждан третьих стран. При этом государствам ЕС, которые не входят в шенгенскую зону, предложили присоединиться к запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.
Отмечается, что о мере хотят объявить в течение дня 16 марта.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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