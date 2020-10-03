Власти Испании закрыли Мадрид, запретили поездки из города и ввели комендантский час

Начиная с этих выходных, жители Мадрида могут выезжать за пределы своих районов только по уважительной причине. Чиновники федерального испанского правительства в панике на фоне роста статистики коронавируса решили вновь заблокировать столицу Испании, что, по мнению многих экспертов, окончательно добьет экономику Мадрида, сообщает TourProm.

Кроме запрета на поездки за черту города, из которых сделаны исключения лишь на походы на работу, в школу, на прием к врачу или за покупками, власти ввели ещё и комендантский час для баров и ресторанов, которым велено закрываться до 22:00, а компании в них ограничены максимум шестью посетителями. Эти же меры блокировки были параллельно введены и в девяти городах вокруг столицы Испании.

Примечательно, что городские власти Мадрида пытались с помощью судов заблокировать введение этих ограничений, однако проиграли. В итоге министр юстиции Мадрида заявил, что вводимые меры будет стоить экономике столицы €8 млрд, а региональный президент Исабель Диас Аюсо написал в Твиттере: “Спасибо за хаос, премьер-министр Педро Санчес”.