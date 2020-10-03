03.10.2020, 12:02

Власти Испании закрыли Мадрид, запретили поездки из города и ввели комендантский час


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Власти Испании закрыли Мадрид, запретили поездки из города и ввели комендантский час
Photo by Florian Wehde on Unsplash

Мадрид вместе с пригородами изолируют от остальной Испании. Жителям запрещено покидать столицу кроме как по уважительной причине, сокращаются часы работы баров и ресторанов, сообщает портал Euronews.com.

Начиная с этих выходных, жители Мадрида могут выезжать за пределы своих районов только по уважительной причине. Чиновники федерального испанского правительства в панике на фоне роста статистики коронавируса решили вновь заблокировать столицу Испании, что, по мнению многих экспертов, окончательно добьет экономику Мадрида, сообщает TourProm.

Кроме запрета на поездки за черту города, из которых сделаны исключения лишь на походы на работу, в школу, на прием к врачу или за покупками, власти ввели ещё и комендантский час для баров и ресторанов, которым велено закрываться до 22:00, а компании в них ограничены максимум шестью посетителями. Эти же меры блокировки были параллельно введены и в девяти городах вокруг столицы Испании.

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Примечательно, что городские власти Мадрида пытались с помощью судов заблокировать введение этих ограничений, однако проиграли. В итоге министр юстиции Мадрида заявил, что вводимые меры будет стоить экономике столицы €8 млрд, а региональный президент Исабель Диас Аюсо написал в Твиттере: “Спасибо за хаос, премьер-министр Педро Санчес”.

Напомним, что по итогам весенней пандемии Испания была признана самой пострадавшей от COVID-19 страной в Европе. Сейчас Испания занимает 7 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

На данный момент уровень заражения коронавирусом в Испании равен 327,12.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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