Власти Италии пригрозили ограничить или полностью запретить полеты Ryanair

В официальном сообщении правительство обвинило Ryanair в “систематическом несоблюдении правил”, которые установлены для защиты пассажиров от COVID-19. Если авиационные власти Италии зафиксируют новые нарушения, деятельность компании в стране приостановят, а всех пассажиров пересадят на альтернативные рейсы, сообщает портал 34travel.me.

В Ryanair уверены, что обвинения некорректные — авиакомпания полностью соблюдает меры, принятые правительством Италии. Перевозчик уже ограничил провоз ручной клади и сервис на борту, ввел новые правила посадки в самолет.

Сейчас маршрутная сеть Ryanair включает 29 городов Италии. Посмотреть все рейсы компании можно на официальном сайте.