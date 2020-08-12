Власти Италии пригрозили ограничить или полностью запретить полеты Ryanair
Власти Италии предупредили Ryanair, что из-за несоблюдения правил ограничат или полностью остановят полеты авиакомпании.
Власти Италии предупредили Ryanair, что из-за несоблюдения правил ограничат или полностью остановят полеты авиакомпании.
В официальном сообщении правительство обвинило Ryanair в “систематическом несоблюдении правил”, которые установлены для защиты пассажиров от COVID-19. Если авиационные власти Италии зафиксируют новые нарушения, деятельность компании в стране приостановят, а всех пассажиров пересадят на альтернативные рейсы, сообщает портал 34travel.me.
В Ryanair уверены, что обвинения некорректные — авиакомпания полностью соблюдает меры, принятые правительством Италии. Перевозчик уже ограничил провоз ручной клади и сервис на борту, ввел новые правила посадки в самолет.
Сейчас маршрутная сеть Ryanair включает 29 городов Италии. Посмотреть все рейсы компании можно на официальном сайте.
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