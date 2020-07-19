19.07.2020, 11:01
Власти Каталонии вводят ограничения в Барселоне из-за коронавируса
В Барселоне и ее окрестностях ввели новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
В Барселоне и ее окрестностях ввели новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
Ожидается, что режим действия новых мер продлится две недели.
Среди объявленных мер — ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры.
Кроме того, жителей Барселоны призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Запрещено собираться группами более 10 человек.
Накануне власти Каталонии сообщили, что зафиксировали около 1,3 тыс. новых случаев заболевания, больше половины из них приходится на Барселону и ее окрестности.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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